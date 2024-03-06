تجديد حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الشيراتون 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل " ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.