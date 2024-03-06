الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل، حيث يسود استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة حتى الأسبوع المقبل .

واشارت الارصاد الي انه تسود أجواء دافئة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب البلاد ، ويتخلل ذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وكانت قد اوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد مائل للدافىء علي السواحل الشمالية و مائل للحرارة علي جنوب سيناء و حار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغرى 14 درجة.