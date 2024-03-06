جوميز يدرس الأهلي بالفيديو ويشحن اللاعبين للتتويج بالكأس

يعقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، اليوم الأربعاء، جلسة فنية مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق الانتصار على الأهلي وحصد لقب كأس مصر، في اللقاء المقرر له بعد غد الجمعة بالسعودية، بحضور 25 ألف مشجع.

وستمنح البطولة حال حصدها الفارس الأبيض دوافع كبيرة لاستكمال الموسم بشكل قوي سواء في مسابقة الدوري الممتاز، أو بطولة كأس الكونفيدرالية التي وصل فيها الزمالك للدور ربع النهائي.

ويدرس البرتغالي جوميز، مدرب الزمالك، وجهازه المعاون، فريق الأهلي، وذلك عبر مشاهدة عدة تسجيلات لمباريات الفريق الأحمر الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، من أجل تحديد نقاط قوة الفريق الأحمر والعمل على إيقافها، مع تحديد نقاط الضعف من أجل استغلالها خلال اللقاء.

ويمتلك البرتغالي جوزية جوميز، مدرب الزمالك، خلال لقاء نهائي الكأس بعد غد الجمعة قائمة قوية من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة وهم، محمد عواد، ومحمد صبحي، والحارس الشاب معاذ علاء، وحمزة المثلوثي، وعمر جابر، ومحمود علاء، وأحمد فتوح، وحسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، وسيد نيمار، ونبيل دونجا، وأشرف روقا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وعبدالله السعيد، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومصطفي شلبي، وأحمد مصطفي زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينولا.

بينما سيشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين للإصابة وعدم الجاهزية الفنية وهم، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي، وزياد كمال، وإبراهيما نداي، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا، والمدافع ياسر حمد، وسيف جعفر.