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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بمأسورة حديدية.. طالب يشرع في قتل زميله بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم طالب على ضرب زميله بمأسورة حديدية على رأسه في مشاجرة نشبت بينهما عقب خروجهما من المدرسة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب مصاب بكسر في الجمجمة وفقدان للوعي وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهليته اتهموا زميله طالب بذات المدرسة بالتعدي عليه بمأسورة حديدية وضربه على رأسه بسبب خلافات سابقة بينهما عقب خروجهما من المدرسة، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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