مصرع رضيعة وإصابة والديها في حريق شقة سكنية بالجيزة

لقيت رضيعة مصرعها بينما أصيب والديها اختناقًا بالدخان في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع رضيعة وإصابة والديها بحالات اختناق جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.