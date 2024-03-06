محاولات أخيرة لاحتواء الأزمة بين «صلاح والتوأم».. وقائمة منتخب مصر المحلية 10 مارس لمعسكر الإمارات

شهدت الساعات الأخيرة تدخل بعض الشخصيات المسئولة في الوسط الرياضي لاحتواء الأزمة بين جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني ومحمد صلاح كابتن الفراعنة بعد رفض فريق ليفربول تواجد صلاح فى المعسكر المقبل للفراعنة وخروج بعض التصريحات المتبادلة ساهمت في تصاعد الأزمة.



ويسعى بعض المسؤولين للتواصل مع صلاح من أجل حضوره إلى مصر فى أول معسكر للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ويبذل الوسطاء مجهود لإنهاء الخلاف بين الجانبين حتى لا تؤثر على تواجد محمد صلاح ضمن كتيبة منتخب مصر فى معسكر الإمارات.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني،، 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، واللاعبون هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

وشهدت قائمة المحترفين استبعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحلية للانضمام إلى كتيبة المعترفين في معسكر الإمارات.

وعلى صعيد آخر تتجه أنظار مشجعي كرة القدم يوم الجمعة المقبل إلى ملعب آلأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك في بطولة نهائي كأس مصر.

وطرحت المتحدة للرياضة سؤال عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي سؤال هو من يفوز باللقب ٣٩ وهو الأهلي صاحب الـ٣٨ لقب أم يفوز الزمالك ليصل للقب ٢٩ في تاريخه..والجميع ينتظر الإجابة مساء يوم الجمعة، في ديربي العرب.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والتي تستضيفها العاصمة الرياض بالسعودية.

ومن ناحية أخرى استقرت اللجنة المنظمة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها يوم - الجمعة - المقبلة 8 مارس في نهائي بطولة كأس مصر والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية على تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لمباراة القمة، بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، لنسخة موسم 2022-2023.



وذلك بعد التراجع عن فكرة الاستعانة بحكم مصري لإدارة المباراة والذي كان مرشح لها الحكم الدولي محمد معروف.

ومن جانبه هدد رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا بتقديم استقالته اعتراضًا على عدم الاستعانة بحكام مصريين فى نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس اللجنة أن تلك الخطوة هي ضربة قوية للتحكيم المصري وإهدار للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية وظهور الحكام المصريين بمستوى متميز فى كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.