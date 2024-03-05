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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الأمن يضبط قائد دراجة نارية يُعرض حياته والمواطنين للخطر في مصر القديمة

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر وضبط مرتكب الواقعة. 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة القاهرة؛ حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إستعراضية إرتكاب الواقعة بدون لوحات معدنية بمنطقة مصر القديمة