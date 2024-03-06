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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي. 

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بينما يأتي فاركو في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط. 

بيراميدز وفاركو الدوري الممتاز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش