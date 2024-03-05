طلائع الجيش والداخلية حبايب بدون أهداف في الدوري

تعادل فريق طلائع الجيش، مع ضيفه الداخلية، سلبيًا بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

وتقاسم الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، ولم ينجحا فى ترجمة سيطرتهم على الكرة بتسجيل أي أهداف.

ودخل فريق طلائع الجيش اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي

خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة الى رصيده ليحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في قاع ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط.