ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الأمم المتحدة تحي اليوم الدولي للتوعية بنزع السلاح وانتشاره

نزع السلاح
نزع السلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار في مثل هذا اليوم 5 مارس من كل عام، وهدف اليوم إذكاء الوعي وتعميق الفهم بقضايا نزع السلاح بين الجمهور العام وخاصة الشباب، حيث يشكل وجود اسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية قلق بسبب قوتها التدميرية على البشرية، والتراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يهددان السلم والأمن الدولي والتنمية المستدامة.

كما يعرض استخدام الأسلحة المنفجرة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين لمخاطر كبيرة وتشكل تقنيات الأسلحة الجديدة تحدي للأمن العام لذلك قامت الأمم المتحدة باختيار هذا اليوم للتوعية بنزع السلاح للحد من معاناة الإنسانية مع انتشار السلاح، ودعت الجمعية العامة في قرارها 51/77 كافة الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لاحياء هذا اليوم لتوعية الشعوب.

وكان قد أنشأ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في عام 1998 بإسم إدارة شؤون نزع السلاح التي كانت جزءا من برنامج الأمين العام للإصلاح ودشنت المنظمة مبادرة في عام 2008 وهي خطة لنزع السلاح، ومناهضة التجارب النووية وتعد الاسلحة النووية وازمة نزع السلاح مشكلة يعاني منها البشر منذ سنوات طويلة وتهددت السلام وحياة البشر في كل مكان.

منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح أسلحة الدمار الشامل الأسلحة النووية