طلب إحاطة بشأن واقعة تحرش مدرس بالطالبات في مدرسة بأسيوط

تقدم النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب قيام أحد المدرسين بالتحرش بعدد من الطلبات بمدرسة أبو دنقل الجديدة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

وقال "سليمان" فى طلب الإحاطة أن قيام أحد المدرسين بمدرسة صلاح ابودنقل الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة اسيوط بالتحرش الجنسى بالتلاميذ فى مقتبل عمرهم مما أدى إلى تضررهم النفسى وتضرر أهاليهم وعدم مراقبة وزارة التربية والتعليم للمدارس التابعة لها وعدم اتخاذ اى إجراء من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأضاف "عضو مجلس النواب" فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أنه اجتمع مع عدد من الأهالى والتلاميذ واستمع إلى ماحدث معهم من احد المدرسين وقيام المدرس بملامسة أجزاء حساسة للبنات الأمر الذى دفع النائب إلى تقديم طلب احاطه مؤكدا أنه سوف يتوجه إلى المحامى العام برفقة الاهالى والبنات للتقدم بمحضر رسمى ليثبت حق البنات.