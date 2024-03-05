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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هيثم شعبان: مباراة نفط البصرة بداية عودة صالح جمعة الحقيقية

هيثم شعبان المدير
هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي
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أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فريق نفط البصرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري العراقي. 

وأشاد المدير الفني المصري بلاعبيه الذين قدموا مباراة قوية شهدت استحواذ كبير لفريقه، مع تألق صالح جمعة وحصوله على لقب رجل المباراة بعدما صنع هدفي فوز الفريق وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق في جدول ترتيب الدوري العراقي. 

وأضاف هيثم شعبان: "صالح جمعة قدم مباراة كبيرة، ستكون بداية انطلاقته الحقيقية، وعودته إلى مستواه المعهود، لا سيما وأنه على مدار الفترة الماضية يعيش حالة تركيز شديدة منذ يومه الأول في العراق، ويرغب بشدة في استثمار موهبته لمساعدة الفريق لتحقيق هدفه بالموسم الجاري. 

وشدد المدير الفني على أنه يطبق مع فريق الكرخ العراقي نفس الهوية التي اتبعها في كل الفرق التي تولى تدريبها، خاصة سيراميكا كليوباترا والداخلية، وحققت نجاحات كبيرة على صعيد الأداء والنتائج، وصالح جمعة لعب معه بنفس الهوية في سيراميكا، وبالتالي تألقه مع الكرخ أمر طبيعي لأنه يحفظ طبيعة العمل والأدوار التي يقوم بها داخل الملعب. 

هيثم شعبان الكرخ العراقي الدوري العراقي