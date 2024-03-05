جامعتي "بنها الأهلية" و"كيل" البريطانية تبحثان إنشاء برنامج للطب التجديدي والخلايا الجذعية

استقبلت جامعة بنها الأهلية وفد متخصص في الهندسة الحيوية والطب التجديدي من جامعة "كيل" البريطانية بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والإعداد لإنشاء برنامج دراسي مشترك في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية لطلاب البكالوريوس.

وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي حيث إنه من أهم الأهداف الرئيسية للجامعة بغرض تحسين جودة التدريس والتعليم والبحث بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية، ورفع مستوى الأداء لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة المشاريع البحثية مشيرًا إلى اتجاه جامعة بنها الأهلية لتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع أهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومن ضمنهم جامعة "كيل" البريطانية.

من جانبه، أوضح الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، أن التعاون بين كلية الطب البشري بالجامعة وجامعة كيل البريطانية يأتي في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تطوير برامجها الدراسية واستحداث برامج جديدة بما يساهم في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

فيما أكد الدكتور كريم الدش، مستشار جامعة بنها الأهلية للعلاقات والتعاون الدولي، حرص الجامعة على التعاون مع كبرى الجامعات العالمية إدراكًا لأهمية هذا التعاون في تبادل المعرفة، والخبرات، والبحوث، والبرامج التعليمية بين الجامعات بهدف تحقيق تطوير أكاديمي مشترك وتعزيز الجودة التعليمية والبحثية.

وأشار الدكتور حسام عبدالعظيم المشرف على برامج كلية الطب إلى أن دراسات الطب التجديدي والخلايا الجذعية وتطبيقاتها أثارت اهتمام العلماء والباحثين في السنوات الماضية لما لها من أهمية كبرى خاصة في جراحات العظام والجراحات التجميلية والأمراض الجلدية مما يؤكد أهمية استحداث برنامج دراسي للطب التجديدي يعمل على تأسيس الطلاب والخريجين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفى ختام اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، حيث شملت الجولة زيارة لمبني المعامل المركزية الخاص بكلية الطب، بجانب عرض عدد من المحاضرات الخاصة ببرنامج الطب التجديدي وأهدافة وتوضيح التصميم العلمي للبرنامج وكذلك عرض عدد من الأبحاث الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

ضم وفد جامعة "كيل" كل من الدكتورة ينج يانج، أستاذ المواد الحيوية وزراعة الأنسجة، والدكتور جيانبير دي ليفا، أستاذ البيولوجيا الجزيئية، والدكتور فينوج جورج، أستاذ الخلايا الجذعية، والدكتور نيكولاس راج، أستاذ الهندسة الحيوية.