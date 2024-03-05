بالصور.. إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بإمبابة ولتر الزيت 65 جنيها

شهد اليوم الثلاثاء معرض "أهلًا رمضان" بشارع مطار بإمبابة فى بمحافظة الجيزة، معرض أهلا رمضان بامبابة ، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين مقام علي مساحة ٦٥٠ م ويضم ٤٥ عارض لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية.

وتعرض “البوابة نيوز” اسعار السلع داخل معرض اهلآ رمضان بإمبابة:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

- الأرز "سايب" بـ 30 جنيهًا

- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

- مكرونة "سايبة" بـ27 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

- مكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

- شعرية "سايبة" بـ28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

- العدس "سايب" بـ60 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

- لوبيا "سايبة" بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

- دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

- زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

- زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.

ويوفر معرض "أهلًا رمضان" بأمبابة بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، مختلف أنواع السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.