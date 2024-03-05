البورصة تربح 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2.079 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 30,668.89 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 13,070.06 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 7,455.56 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 10,535.27 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.15% ليغلق عند 38,481.24 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 25 مليون جنيه، 189.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 214.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 8.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 973.7 مليون سهم، من خلال 181.4 ألف صفقة منفذة.