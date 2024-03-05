السيسي: مستعدون لنقل الخبرة المصرية إلى أرمينيا في البنية التحتية والنقل وإنتاج الطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية، والإنشاءات، والنقل، وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا بقصر الاتحادية حيث جاء نص كلمة الرئيس السيسي:

واستقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس وزراء أرمينيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين كما أثني على العلاقات التاريخية بين الشعبين ومستوي التنسيق المشترك.