10 مارس.. محاكمة عاطلين في تزوير شهادات التخرج بالقاهرة

حددت جهات التحقيق بالقاهرة، 10 مارس الجاري موعدا لمحاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية، بمنطقة الشرابية

وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، القبض علي شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكان لمزاولة نشاطهم . وبتفتيشهم عثر على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

واعترف المتهمين بعمل التزوير داخل مطبعة للدعاية والإعلان تم ضبط مالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .