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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

10 مارس.. محاكمة عاطلين في تزوير شهادات التخرج بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 حددت جهات التحقيق بالقاهرة، 10 مارس الجاري موعدا لمحاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية، بمنطقة الشرابية 

وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، القبض علي شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكان لمزاولة نشاطهم . وبتفتيشهم عثر على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة. 

واعترف المتهمين بعمل التزوير داخل مطبعة للدعاية والإعلان تم ضبط مالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تزوير المحررات الرسمية مديرية أمن القاهرة الشرابية محاكمة عاطلين