وفاة جوزيف ستالين ومصرع 35 حاجا نتيجة التدافع.. أحداث في ذاكرة 5 مارس

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الخامس من مارس، أبرزها اندلاع الانتفاضة الشعبانية بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت، ومصرع 35 حاجًا في مكة إثر تدافع الحجاج.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، وهي:

1903 – ميلاد الفنان المصري زكي رستم، والذي اشتهر بأدوار الشر والقوة وقدم للسينما المصرية ما يقارب 60 فيلمًا أبرزهم أنا وبناتي والفتوة، وتوفي عام 1972.

1912 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني المتواجد في شمال أفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.

1924 – ميلاد النجمة سامية جمال، راقصة شرقية وممثلة مصرية، عرفت بجمالها الخلاب ورشاقتها على المسرح وقدمت للسينما أفلام عديدة بجانب رقصاتها المميزة، حيث أبدعت في التمثيل خاصة في أدوار الدراما مثل الرجل الثاني وسكر هانم وأفلامها مع فريد الأطرش.

1953 - الإذاعة السوفيتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالين، وكان القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، حكم من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 1953.

1958 - الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا.

1976- ميلاد الفنانة والمغنية السورية رشا رزق، والتي ارتبط اسمها مع عالم الكارتون وخاصة قناة "سيبستون" حيث قدمت أغنيات مشهورة مثل (القناص، المحقق كونان، أنا وأخي )

1984 - مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة 17 مايو.

1991 - إندلاع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق وفي كردستان العراق بعد هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت.

2001 - أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.

2003 - مقتل 17 إسرائيليًا في مدينة حيفا إثر عملية تفجيرية داخل باص نفذها فلسطيني ينتمي لحركة حماس.

2015- تغيير وزاري محدود بمصر يتضمن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.