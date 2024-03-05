وزير الزراعة يعقد لقاءات مع نظرائه من 3 دول عربية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، بوزراء الزراعة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دولة لبنان.

وتناول "القصير" خلال لقاءاته الجانبية مع نظرائه من الدول العربية الشقيقة، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث وإزالة اي معوقات أمام ذلك خاصة في ظل توافق الرؤى والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر والسعودية والأردن ولبنان ،

وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان" .

وهنأ "القصير" نظيره الأردني على حسن تنظيم المؤتمر وأيضا على إطلاق المرصد الاقليمي للأمن الغذائي والذي يعتبر منصة مهمة في توفير المعلومات في مجال الزراعة والأمن الغذائي لمتخذ القرار في دول اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

والتقى "القصير" على هامش المؤتمر كذلك بالدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وناقش معه النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة الناجحة للقاهرة والتي التقى خلالها أول أمس بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كما تم خلال الزيارة اطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الخمس سنوات القادمة.

كما التقى وزير الزراعة مع د نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، وبحث معه ترتيبات توقيع اتفاقتين فى القاهره الخميس القادم بين أكساد ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

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