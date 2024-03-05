بالفيديو.. تفاصيل تنظيم مصر للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة "جلوس"

كشف إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة، تفاصيل تنظيم مصر منافسات البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، قائلا: إن الاتحاد العربي يهتم بكل الرياضات لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه يعتبر المصري الوحيد الذي تولى رئاسة هذا الاتحاد منذ نشأته.

وقال "إيهاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن خلال هذا الأسبوع قام الاتحاد بثلاث أحداث مهمة جدا، أولها تفكير الاتحاد لأول مره في إقامة بطولة أفروعربية للكرة الطائرة للجلوس للأندية، موضحًا أن هذه البطولة وصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ناديا من ثمان دول.

وتابع، أنه حصل على المركز الأول نادي وسام المجد من السعودية والثاني المستقبل الليبي والثالث نادي الرياض من السعودية والرابع نادي الشرقية للدخان من مصر، موضحا أن رئيس الاتحاد الدولي كان متواجدا فى البطولة، والتي كانت المرة الأولي لهم حضور بطولة للأندية.

وأردف، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الهمم، أن تلك البطولة تم بثها لمدة سبع ساعات يوميا على قناة النايل سبورت، شاكرا وزير الرياضة لإهتمامه بذوي الهمم وحضوره حفل الافتتاح، وبالتالي كان هناك اهتمام إعلامي.