اليوم.. «محلية النواب» تناقش 18 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 18 طلب إحاطة، بحضور محافظ الجيزة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلب النائب هشام حسين، بشأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بفيصل والهرم – محافظة الجيزة، وضرورة وقف أي أعمال بناء مخالف، حرصاً على السلامة الإنشائية للعقارات، فضلاً عن تفعيل قرار منع بيع حديد التسليح لأي مواطن بدون التأكد من وجود رخصة بناء له.
- طلب النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن مراجعة السلامة الإنشائية لجميع العقارات التي تم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري قوس المنيب – محافظة الجيزة، حيث إن هناك مباني لم يتم إزالتها بالكامل مما يشكل خطورة على العقارات المجاورة.
- طلب النائب محمد الحسيني، بشأن ضرورة تنفيذ منزل شارع السودان، وفض التداخل بأرض مركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.
- طلب النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين – محافظة الجيزة، وعدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين، فضلاً عن ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.
- طلب النائب محمد الحسيني، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة ببداية شارع همفرس بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، ومساحتها (600) متر بهدف إقامة مجمع خدمات عليها، حيث أنها عبارة عن مقلب قمامة.
- طلب النائب عماد الدرجلي، بشأن سرعة قيام مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الوحدات الصحية بالمناطق الآتية (المرازيق – الشناب – زاوية دهشور) بمركز البدرشين، والتي تم إزالتها منذ أكثر من 7 سنوات، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الأهالي بالتعدي عليها بإلقاء القمامة داخل تلك الوحدات الصحية.
- طلبي النائبة إبتهاج الطوخي، بشأن:
الأول: ضرورة مراجعة تراخيص محال الجزارة الخاصة بالأخوة اليمنين بمحافظة الجيزة، والمتمثل خطورتها في ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية المعتمدة بدون الكشف البيطري أو التخلص الأمن من مخلفات الذبح ويتم صرفها في الصرف الصحي مما يسبب أمراض للمواطنين وانسدادات بشبكة الصرف الصحي، وضرورة مراجعة جميع تراخيص محال الجزارة الخاصة باللاجئين على مستوى الجمهورية (حسبما ورد في طلب الإحاطة).
الثاني: سرعة العمل على تجميع القمامة المتواجدة حول أسوار المدارس العامة والمستشفيات وكذلك مراكز الشباب بمحافظة الجيزة، وعلى سبيل المثال (مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية – مدرسة الشهيد أحمد سعيد – مركز شباب المشابك)، حتى لا يتم إنتشار العدوى والأمراض بين المواطنين.
- طلب النائب رشا أبو شقرة، بشأن كثرة القمامة بالشوارع الرئيسية بدائرة حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، حيث لا يوجد عدد عمالة كافي يتناسب مع عدد الشوارع، الأمر الذي لا يليق بالتنمية الشاملة بالمحافظة.
- طلبي النائب محمد الحسيني، بشأن
الأول: التأخر الشديد في رفع كفاءة وتطوير مركز شباب زنين، حيث إن تنفيذ أعمال التطوير متوقفة منذ فترة طويلة، وعدم البدء في بناء المبنى الإداري وملعب كرة قدم خماسي بالنادي العربي بدلاور وأبو قتادة – محافظة الجيزة، فضلاً عن عدم البدء في بناء غرفة خلع الملابس وكذا المبنى الإداري بمركز شباب صفط اللبن.
الثاني: قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء عدد (7) مدارس بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، وطرحهم للتنفيذ قبل انتهاء مدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020، بشأن تخصيص بعض أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بنطاق الحي لإقامة مدارس ومشروعات خدمية.
- طلب النائب محمد سلطان، بشأن الموافقة على قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تخصيص ثلاث قطع أراضي ملك هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بنطاق حي الهرم – محافظة الجيزة، وذلك لإنشاء ثلاث مدارس حكومية (الصفا والمروة لغات – السلام الرسمية لغات – الحكمة للتعليم الأساسي).
- طلب النائب أحمد رمزي، بشأن تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية في ظل الفساد المنتشر الذي يعاني منه المواطنين في جميع الوحدات المحلية على مستوى جميع المحافظات، فضلاً عن دوره في وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية.
- طلب النائبة / هند رشاد، بشأن إدراج قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة – محافظة الجيزة، ضمن خطة تطوير محافظة الجيزة حيث إن الطرق الداخلية تحتاج إلى التطوير وتركيب بلاط الانترلوك وتوصيل الغاز الطبيعي، مع العلم أن أعمال الصرف الصحي قربت على الانتهاء.
- 3 طلبات النائب / محمد الحسيني، بشأن:
الأول: التأخر الشديد في تنفيذ أعمال مشروع انحدار الصرف الصحي بشارع كفر طهرمس – محافظة الجيزة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض الشوارع الفرعية بنطاق حي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.
الثاني: حصر جميع الشوارع المحرومة من توصيل خدمة الغاز الطبيعي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لعمل برنامج زمني محدد لتوصيل هذه الخدمة حتى يمكن رفع كفاءة هذه الشوارع بتركيب البلاط الانترلوك أو تنفيذ أعمال الرصف.
الثالث: التعديات التي قامت بها وزارة الأوقاف على أملاك المواطنين الخاصة بمنطقة عزبة حرب الغربية بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق أصحاب العقارات، مع إفادتي ببيان تفصيلي عن جميع أملاك وزارة الأوقاف بنطاق الحي.