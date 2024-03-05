اليوم.. «محلية النواب» تناقش 18 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 18 طلب إحاطة، بحضور محافظ الجيزة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي: