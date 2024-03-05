تضامن كفر الشيخ : توقيع الكشف الطبى على 139 مريضا

قالت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إن جمعية الأورمان شاركت في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ في جميع التخصصات، وتم توقيع الكشف على 139 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية الصحية، في قرى مراكز فوه والحامول وكفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الأورمان، قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعه والتحاليل الطبيه بالمجان بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، وتحملت الجمعية مصروفات نقل المرضي ذهاباً وإياباً، وذلك في إطار الدور الخدمي للجمعية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

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