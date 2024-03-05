الغذاء الأمريكية: الزبادي يقلل خطر الإصابة بمرض السكري

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بناء على أدلة محدودة.

واتفقت الوكالة على أن هناك بعض الأدلة، ولكن ليس اتفاقًا علميًا كبيرًا، على أن تناول ما لا يقل عن 2 كوب من الزبادي أسبوعيا قد يقلل من فرصة الإصابة بالمرض الذي يصيب نحو 36 مليون أمريكي.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بادعاءات صحية مؤهلة - وهو ادعاء يفتقر إلى الدعم العلمي الكامل ولكنه مسموح به طالما أن هناك إخلاء مسؤولية لمنع تضليل المستهلكين - بالنسبة للمكملات الغذائية منذ عام 2000 والأطعمة منذ عام 2002. وقد واجهت الوكالة دعاوى قضائية تتحدى معيار اشتراط اتفاق علمي يستند إلى مزاعم بأنه ينتهك ضمانات حرية التعبير.

بالنسبة للزبادي، طلبت دانون أمريكا الشمالية، فرع الولايات المتحدة للشركة الفرنسية التي تشمل علاماتها التجارية زبادي دانون وأكتيفيا وهورايزون أورجانيكس، مطالبة صحية مؤهلة في عام 2018. وقدمت معلومات من الدراسات التي راقبت المشاركين بمرور الوقت ووجدت صلة بين تناول الزبادي. وانخفاض علامات مرض السكري. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن هناك "بعض الأدلة الموثوقة" على فائدة تناول الزبادي كغذاء كامل، ولكن ليس بسبب وجود أي عنصر غذائي معين فيه.

قال النقاد، إن تغيير الملصق لا يعتمد على تجارب عشوائية محكومة بمعايير ذهبية يمكن أن تثبت ما إذا كان الزبادي يقلل من خطر الإصابة بالسكري.

وقال مركز العلوم في المصلحة العامة التابع لمجموعة المناصرة، إنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض مرتبط بالنظام الغذائي العام. وقالت أيضًا إن تغيير الملصق قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من خلال تشجيع استهلاك الزبادي، بما في ذلك الأنواع التي تشمل السكريات المضافة والخلطات مثل الكعك والمعجنات.

وقالت ماريون نستله، خبيرة السياسة الغذائية، إن الادعاءات الصحية المؤهلة المستندة إلى أدلة محدودة "سخيفة في ظاهرها".