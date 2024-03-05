فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس

أفادات وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد القصف المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأمس الإثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيل عدة غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح إلى 19 شهيدًا.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدُا من مناطق متفرقة في خان يونس.

ويواصل العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء ليصل إلى 30534 شهيدًا، كما ارتفعت أعداد الضحايا إلى 71920، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.