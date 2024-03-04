متحدث الحكومة: المطارات تُمثل وجهة مصر.. وسندرس العروض المقدمة للإدارة والتشغيل

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.

وقال الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي أن المطارات مرفق هام للدولة المصرية، وتمثل وجهة لمصر، فهي أول مكان يعكس رؤية السائح لمصر، لذلك كان هناك حرصا على زيادة كفاءة التشغيل وزيادة الخدمات المقدمة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح.

وأشار إلى انه تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.

وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الأمر ليس عشوائي بل وفقا للضوابط يتفق مع المصلحة الوطنية، من خلال دراسة الضوايبط، فالأمر مرتبط بالإدارة وتشغيل المطارات وليس البيع، مؤكدا ان العروض سيتم النظر لها بطبيع الحال .

