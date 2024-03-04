هل تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟.. وزير التموين يوضح

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع القادمة بنسبة 25 % مشيرا إلي أنه سوف يتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية.

جاء ذلك خلال افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد فروع السلاسل التجارية في منطقة حي الأسمرات، حيث أكد على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، معلقا: «مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة».

وحول موقف أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان، صرح وزير التموين أنه خلال 6 أسابيع مقبلة ستنخفض الأسعار لـ 25%.

وقال على المصيلحي إن هناك وفرة كبيرة من السكر والأرز والزيت بالأسواق وحول الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية: تابع وزير التموين قائلا: لدينا وفرة في السلع بشكل مستمر، والشوادر مستمرة حتى نهاية رمضان، ومخزون السكر لدينا يكفي 6 شهور ونصف واللحوم المجمدة 3 شهور، وموسم القمح سيبدأ الحصاد بعد شهر من الآن».

وبشأن تسعير السلع، أكد الدكتور علي المصيلحي أن بعض المنتجات سيدون عليها التسعيرة بشكل واضح وفى حالة عدم كتابة السعر على المنتج سيتم توضيح التسعيرة عند الشراء، وسنراقب الأسواق للتأكد من ضبط وضع الأسعار من قبل التجار.