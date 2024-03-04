مصطفى شعبان وعمرو محمود ياسين أول الحضور في عزاء شقيقة مجدي الهواري (فيديو)

بدأ المخرج مجدي الهواري وأسرته؛ مساء اليوم الإثنين؛ في تلقي عزاء شقيقته والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد؛ بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز»؛ غياب نجوم الفن عن حضور عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري؛ فيما حضر الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو محمود ياسين؛ لمواساة المخرج الشهير في شقيقته.

وأعلن المخرج مجدي الهواري وفاة شقيقته، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، اختي وحبييتي ادعو لها بالرحمة، الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة لها منا الفاتحة.

يذكر أن مجدي الهواري احتفل مؤخرا بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.