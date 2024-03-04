تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لنهائي كأس مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض تدريبات استشفائية فقط خلال المران مساء اليوم الإثنين، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.