ألكسندر عون يكتب: عندما يلتقي الغرب والشرق «1-2»

رغم أن الحروب الصليبية «١٠٩٦-١٢٩١» يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر، إلا أنها تظل موضع خلاف وجدل، إن هذا اللقاء بين عالمين، ديانتين وثقافتين، عالم الغرب المسيحي والشرق الإسلامي، ما زال يُثير المشاعر ويثير المخاوف. تشكل هذه الفترة ثورة في الوعي، وفي الشرق، تخلّد ذكرى الحروب الصليبية صورة الغرب المعتدي. في الغرب، استجابت هذه الحملات الحربية للتهديد وتم تبريرها رسميًا بحماية الحجاج فى القدس.

ومع ذلك، ورغم الأعمال العسكرية التي هزت حوض شرق البحر الأبيض المتوسط لمدة قرنين من الزمن، فقد شهدت هذه الفترة ميلاد تفاعلات ثقافية واقتصادية.

عشية الحروب الصليبية

عشية الحروب الصليبية، تم تقسيم حافة البحر الأبيض المتوسط إلى ثلاث مناطق متميزة ومُقسمة: «الإمبراطورية البيزنطية، الغرب، والعالم العربي الإسلامي».

تُشكل الإمبراطورية البيزنطية الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية القديمة، التي سقطت عام ٤٧٦. منذ ظهور الدين الإسلامي في القرن السابع، فقدت الإمبراطورية البيزنطية تدريجيًا أراضيها الشرقية، وبعد أن ضعفت، أعادت التركيز على الأناضول وبحر إيجه. أكملت هزيمة مانتسيكرد عام ١٠٧١، على حدود تركيا الحالية، توسع الأتراك السلاجقة في الشرق وتأكد انسحاب البيزنطيين وإضعافهم، علاوةً على ذلك، فإن المسيحية لا تشكل كتلة متجانسة في الشرق، تستجيب العديد من الكنائس ليتورجيا ولاهوتية مختلفة من خلال التشكيك في الطبيعة الإلهية، ومع ذلك، فقد اكتمل التقسيم مع الغرب عام ١٠٥٤ بعد الانشقاق الكبير. الخلاف حول أولوية البابا يكسر وحدة الكنيسة، وهكذا، هناك مجموعتان متميزتان تعارضان بعضهما البعض: «الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليك الغربيين».

ومن جانبه، يتكون الغرب من عدد كبير من البلاد والممالك التي تتفاوت في الحجم حسب الفتوحات. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية عام ٤٧٦، أنشأ اللوردات المختلفون إقطاعيات. إنهم جميعًا يفتخرون بكونهم تحت حماية الكنيسة، التي تجسد السلطة المركزية والقديرة في ذلك الوقت. عشية الحروب الصليبية، سيطر الخوف من عام ١٠٠٠ على الغرب. إنه يمثل الألفية لموت المسيح (١٠٣٣)، الذي من المفترض أن يُعاقب العالم المسيحي على خطاياه. هذه القراءة المبالغ فيها توحد المسيحية ضد عدو مشترك مُحتمل.

ومن جانبه، شهد العالم العربي الإسلامي ازدهارًا منذ ظهور الدين الجديد. بعد غزو شبه الجزيرة العربية بعد وفاة النبى محمد عام ٦٣٢، تم فتح سوريا وفلسطين ومصر، كما تم فتح القدس عام ٦٣٨، وكانت هذه الفتوحات الإقليمية مصحوبة عمومًا بأسلمة السكان الأصليين بدون ضغط، ومع ذلك، ظلت هناك عدة أقليات مسيحية، وهذا هو حال الموارنة والسريان والكلدان والأقباط. التوسع الإقليمي مُبهر، وفي غضون قرن من الزمان، كان المسلمون على أبواب الغرب المسيحي في بواتييه عام ٧٣٢، وبعد أوج السلالات الأموية والعباسية الأولى، كان العالم الإسلامي فريسة للانقسامات الداخلية.

ومنذ عام ٩٦٩، ظهرت الخلافة الفاطمية ذات المذهب الشيعي في مصر وسوريا، وفي أماكن أخرى، تنقسم الأراضي إلى كيانات سياسية إقليمية مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن وصول السكان البدو الناطقين باللغة التركية يخل بالتوازن القائم مُسبقًا. اعتنق هؤلاء السكان المذهب السُني وأصبحوا خصومًا هائلين للإمبراطورية البيزنطية، وهم يُشكلون السلالة السلجوقية، وهكذا، عشية الحروب الصليبية، نشأ انقسام واضح للغاية في العالم الإسلامي، فالسلطة الدينية في يد الخليفة العربي لبغداد، أما القوة العسكرية فهي من اختصاص السلطان السلجوقي.

الأسباب الرسمية وغير الرسمية للحروب الصليبية

لتبرير مثل هذا المشروع، من الشائع الاستشهاد بدعوة البابا أوربان الثاني للحملة الصليبية في عام ١٠٩٥ خلال مجمع كليرمون فيراند، ومن خلال تحليل هذا النص، نُدرك أن الجزء المخصص لمحاربة «الكافر» (المسلم) لا يُمثل سوى جزء صغير. في الواقع، خلال هذا المجمع، ركز البابا على احترام العقيدة، وعلى سلوك الكهنة ووجوب الصوم، ومع ذلك يبقى هذا الحدث هو الذريعة الرسمية والمباشرة لبدء الحروب الصليبية.

ومع ذلك، فإن الأسباب أعمق. منذ ظهور الدين الإسلامي وتوسعه النيزكي نحو أوروبا، أصبح الإسلام موضع اهتمام الغرب المسيحي، ويعتزم العرب الدفاع عن الحدود الطبيعية للمسيحية. تتواجد القوات الإسلامية في كورسيكا وصقلية وجزر البليار وشبه الجزيرة الأيبيرية، حيث تشن عدة غارات، بالإضافة إلى ذلك، نبه الإمبراطور البيزنطي ألكسيس كومنينوس، الغرب إلى مخاطر القوات التركية والعربية.

في مواجهة هذا الوضع، وعد البابا أوربان الثاني، أولئك الذين يحملون الصليب ويشاركون في رحلة الحج المسلحة بغفران خطاياهم. السبب الرئيسي المُقدم هو بلا شك استرداد رسوم الحج إلى القدس، ومع ذلك، فإن الدفاع عن المدينة المُقدسة هو أيضًا بمثابة ذريعة لمشروع أوسع، وهو القتال ووقف التوسع الإسلامي. ونتيجة لذلك، يُبشر الدعاة والكهنة بالحرب المقدسة في القرى الأوروبية لتضخيم الجيوش.

لم تكن فكرة الحملة الصليبية معروفة إلا منذ القرن الثالث عشر. تحدثوا حينها عن رحلة إلى القدس أو حج باستخدام دلالات الحرب والغزو ضد العدو «الكافر». على ظهور الخيل، وخاصة سيرًا على الأقدام، تكون المغامرة محفوفة بالمخاطر، وبسبب الهواة والحماس الزائد، فقد عدد كبير من الصليبيين حياتهم وهم في طريقهم إلى الشرق.

ألكسندر عون: صحفي فرنسي من أصل لبناني، مُتخصص في قضايا الشرق الأوسط، يكتب عن تاريخ الحروب الصليبية وارتباطها بولادة وترسيخ العداءات السياسية والإقليمية والدينية من وجهة نظره.