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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس صلاح التيجاني 4 أيام بتهمة التحرش بفتيات

صلاح التيجاني
صلاح التيجاني
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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، بحبس صلاح الدين التيجاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

كما، أمرت النيابة بصرف مقدمة البلاغ ووالدتها.

جاء ذلك، بعدما عاينت النيابة الزاوية التيجانية بمنطقة إمبابة، والتي يتخذ منها مقرًا.

وتبين خلال المعاينة، أن مقر «التيجاني» وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـ«العباس التيجاني»، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

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