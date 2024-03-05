خالد المصري يكتب: «جوهرة المتوسط».. رأس الحكمة.. أكبر صفقة استثمار أجنبي في مصر

«أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر»، بحسب رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، تم توقيعها، الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤، بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مقابلة مع قناة CNBC عربية: «من بين العروض الواردة من مختلف التحالفات الدولية، اعتبر عرض التحالف الإماراتي هو الأنسب لتنفيذ المشروع».

ويتعلق الجانب الرئيسي من الاتفاق بمدينة «رأس الحكمة»، وهي مكان هادئ للسلام تقع على الساحل الشمالي المصرى، والتي كانت حتى الآن شبه صحراوية.

وأصر رئيس الوزراء المصري على أن مشروع رأس الحكمة يشكل شراكة وليس بيع أصول.

وبحثًا عن العملة الصعبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، تسعى مصر جاهدة لتعزيز اقتصادها من خلال جذب المستثمرين لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولذلك يأتي هذا المشروع في الوقت المناسب، مع احتمال جلب حوالي ٣٥ مليار دولار، في حين يجب أن تستفيد مصر أيضًا من ٣٥٪ من الأرباح الناتجة عن المشروع.

وستقوم «شركة أبوظبي التنموية القابضة» بتأسيس شركة تسمى «رأس الحكمة» للإشراف على تطوير المشروع، موضحة أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.

وسيضم هذا المشروع الضخم مجموعة متنوعة من المناطق السكنية والفنادق الراقية والمجمعات السياحية والمشاريع الترفيهية الضخمة. كما ستوفر كل الخدمات الحضرية الأساسية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خاصة.

وستشمل أيضًا الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات المدينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منطقة مالية وتجارية لجذب الشركات العالمية للاستقرار في هذه المدينة. وسيتم تطوير مارينا بالإضافة إلى مطار دولي لخدمة المدينة.

وقال رئيس الوزراء المصري: «نهدف إلى جعل رأس الحكمة مدينة عالمية تجتذب حوالي ٨ ملايين سائح إلى مصر»، مسلطًا الضوء أيضًا على أن هذا المشروع «سيوفر فرص عمل هائلة للشباب المصري».

وكان من أولى تأثيرات هذا الاتفاق الانخفاض الحاد في سعر الدولار في السوق السوداء المصرية، حيث انخفضت قيمته من ٧٠ جنيهًا للدولار تقريبا إلى أقل من ٥٠ جنيهًا.

هناك شيء واحد مؤكد: إذا تحقق هذا المشروع، فقد تصبح هذه المدينة جوهرة حقيقية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

خالد المصري: فرنسى من أصل مصرى، شغوف بمصر والشرق الأوسط بشكل عام، ومساهم في موقع "عرب إنتليجنس" و"أخبار مصر" على موقع التواصل الاجتماعى «إكس».. ينضم للحوار، بعموده حول مشروع رأس الحكمة الذى أعلن عنه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى.