أندريه بوير يكتب: حرب على جبهتين.. جهود أمريكية لإضعاف روسيا للاستفراد بالصين وتجنب تشكيل محور موسكو- برلين

الجنرال هارولد كوجات

تتحدد استراتيجية الولايات المتحدة في المقام الأول من خلال تنافسها مع الصين، القوة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام الدولي لتصبح القوة العالمية المهيمنة.

وللتعامل مع هذه المشكلة، تريد الولايات المتحدة أن تبدأ بإضعاف روسيا، خصمها الاستراتيجي الثاني، حتى تتمكن من التركيز على الصين وتجنب تشكيل محور موسكو- برلين، الذي من المرجح أن ينافسهما على المدى الطويل.

ولتحقيق هذه الغاية، كان عليها إشغال أوروبا بشكل كبير بهدف عزلها عن روسيا الضعيفة، مع العلم أن أوروبا ستجد نفسها بعد ذلك متورطة في الصراع التالي، مع الصين. لقد بدت فكرة منطقية أن تقوم الولايات المتحدة بإسقاط روسيا، الأضعف استراتيجيًا بين البلدين، من خلال شن حرب بالوكالة قبل التحول إلى الصين، خصمها الأقوى.

لكنها استهانت بقدرة روسيا على الصمود ووجدت نفسها مضطرة إلى شن حرب على جبهتين ضد روسيا والصين، وفي الواقع، ساهمت الحرب في أوكرانيا في تشكيل كتلة جيوسياسية متنافسة، بما في ذلك الصين والهند وإيران والدول المجاورة مثل باكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي جميع أنحاء دول البريكس، بدأت الصين التعاون مع السعودية في مجال النفط والطاقة النووية وتضغط من أجل تشكيل عملة احتياطية تعتمد على المواد الخام التي تتنافس مع البترودولار، وهي طريقة معتدلة نسبيًا لكسب اليد العليا في دول البريكس والتنافس مع الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، انضمت السعودية وإيران ومصر والإمارات وإثيوبيا، إلى مجموعة البريكس التي تضم ٣.٨ مليار شخص وأبدت ٤٠ دولة أخرى اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، التي من الواضح أنها لا تفضل الهيمنة الأمريكية. وتشمل هذه الدول الجزائر وإندونيسيا وباكستان والمكسيك ونيكاراجوا وأوروجواي وفنزويلا وحتى دولتين من دول الناتو، هما اليونان وتركيا.

إن الصين وروسيا، اللتين تعلمان أن الأخيرة تترأس مجموعة البريكس هذا العام، ترغبان رسميًا في المساهمة في عالم متعدد الأقطاب سيؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي. وتقول الصين، التي تتخذ موقفا معتدلا ظاهريا بشأن الصراع في أوكرانيا وتايوان، إن الدول الغربية مسؤولة في المقام الأول عن الحرب في أوكرانيا وزادت من مخاطر نشوب صراع واسع النطاق.

وقد تصبح مسألة تايوان ذروة التنافس الأمريكي الصيني.. منذ عام ١٩٦٩، التزمت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، ولكن مع قدر معين من التوازن. ومع ذلك، كسر جو بايدن هذا التوازن بإعلانه أنه سيدافع عن تايوان ضد الصين، في حين رد الرئيس الصيني بأنه يسعى إلى إعادة التوحيد السلمي ما لم يتم إجباره بالقوة.

ومع ذلك، يعلم الجميع أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم عسكري من قبل الصين، لأن الصين لديها، بصرف النظر عن ميزتها الاستراتيجية، قوة عسكرية متنامية، وميزة من حيث الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فضلا عن تعزيز القدرة النووية. ولذلك فإن الحرب من أجل تايوان ربما لن تحدث، ولدى الصين خيار الوقت للاستفادة من هذه الميزة الجيواستراتيجية.

في بداية عام ٢٠٢٤، يحدث كل شيء كما لو أن الصين تعمل سرًا على حرمان تايوان من الأكسجين، في حين تعارض روسيا الولايات المتحدة بشكل مباشر من خلال أوكرانيا.

ونظرًا لهذا الوضع، فمن المهم بشكل خاص أن تؤكد أوروبا نفسها باعتبارها جهة فاعلة مستقلة في السياسة الدولية، بعد أن وضعتها الحرب في أوكرانيا على مفترق الطرق. إن جميع الدول الأوروبية تشعر بالقلق إزاء هذه الحرب، وخاصة بسبب عواقبها الاقتصادية، ولكن أيضًا بسبب عواقبها الجيواستراتيجية، وكلاهما يخاطر بأن يصبح أثقل وأقل قابلية للتراجع عنه.

لكن علينا أن نعود إلى اندلاع الحرب، لأن بوتين لم يقرر غزو أوكرانيا أثناء تناول وجبة الإفطار. هناك دائمًا أسباب للحرب، تمامًا كما أن هناك نهاية تتمثل في ملاحظة تكوين سياسي وجيوستراتيجي جديد.

فعندما سعت روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى التقرب من الغرب وحلف شمال الأطلسي، بهدف حل الأزمات التي تهمها بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، كانت هناك فترة قصيرة من التفاهم، قبل أن يتولى الاستراتيجيون الأمريكيون هذه المهمة، واتخذوا الموقف العدائي ضد الاتحاد السوفييتي الذي طوروه وطبقوه على روسيا الأضعف، لأن الولايات المتحدة لم تنظر قط إلى روسيا كدولة صديقة، بل كقوة منافسة، وبالتالي عدو.

* هذا النص مأخوذ من محاضرة ألقاها الجنرال هارولد كوجات، رئيس أركان الجيش الألماني السابق والرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو. ومع ذلك، فإنني أتحمل المسئولية الكاملة عن المقال.

أندريه بوير: أستاذ جامعي مُهتم بقضايا التنمية البشرية ومستقبل القارة الأوروبية، يكتب عن استراتيجية الولايات المتحدة والتى تحارب على جبهتين: روسيا والصين.