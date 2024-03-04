العراق يؤكد ضرورة التسريع في حل مسألة النزوح

تأكيدًا للحاجة الملحة لإنهاء معاناة النازحين، شددت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، على ضرورة التسريع في حل مسألة النزوح، وذلك بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية بشكل طوعي.

جاءت هذه التصريحات خلال عملية عودة 400 نازح جديد من مخيم عامرية الفلوجة في الأنبار إلى مناطق سكنهم الأصلية.

وأكدت جابرو أن عملية عودة النازحين تمت بعد حل العديد من المشاكل التي كانت تعيق عودتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال مشاريع وبرامج خدمية في المناطق المستعدة لاستقبالهم، بالتعاون مع الحكومة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

وتم الانتهاء من التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان عودتهم بأمان واطمئنان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تستهدف عودة دفعات جديدة من الأسر النازحة في الأيام القادمة، في إطار جهود إغلاق مخيم عامرية الفلوجة وإنهاء ملف النزوح في المنطقة.