الداخلية توزع عبوات غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات

أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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