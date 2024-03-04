محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

كرم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة الطلاب والطالبات المتميزين وأصحاب المراكز الاولي في الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية، والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتحفيزا لهم علي التفوق المستمر.

وخلال كلمته وجه المحافظ التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الاولي والمتميزين في الانشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية، موجها التهنئة ايضا لأولياء أمورهم تقديرا للجهد المبذول مع ابناءهم للحصول علي المراكز المتقدمة.

كما وجه المحافظ الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول للرقى بالتعليم ودعم ورعاية الانشطة الطلابية وخدمة أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن نواة الإصلاح والبناء تكمن فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية، حيث ان الدول ترتقى بالعلم والتعليم.

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي دعمه الكامل للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على تكريم المتميزين في كافة المجالات والنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030 لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة.

كما ناشد المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق واستغلال الامكانات والوسائل التعليمية المتاحة بجميع المؤسسات التعليمية للنهوض بقطاع التعليم وتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية.

ومن ناحية اخري وجه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشكر للمحافظ علي رعايته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية، معربا عن فخره واعتزازه بتكريم الطلاب المبدعين والمتميزين ، مؤكدا ان المحافظة تضم العديد من الطلاب الموهوبين وانها حاضرة دائما في المقدمة في مختلف المسابقات العلمية .

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين وأصحاب المراكز الأولي في الانشطة الطلابية بالإضافة الي بعض قيادات التربية والتعليم بمختلف مدن المحافظة لدورهم الفعال للنهوض بالعملية التعلمية بالمحافظة الساحلية.

حضر التكريم وتوزيع شهادات التقدير اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلي عدد كبير من معلمي وموجهي التربية والتعليم.

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