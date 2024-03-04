"العمل الأدبي" ورشة عمل على مائدة الموهوبين بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الإثنين، أولى فعاليات الورش الأدبية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، التي يقيمها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء؛ وذلك في إطار اهتمام المركز باكتشاف المواهب الأدبية و الفنية و الإبداعية الكامنة لدى الطلاب، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، باكتشاف ورعاية الموهوبين وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

استضافت الورشة الأدبية، مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، قدمها شاعر الفصحى إبراهيم صبحي، بمشاركة العشرات من طالبات المدرسة، وبحضور فريق مركز الموهوبين والتعلم الذكي، وكان في استقبال الفريق آمال صبحي، مديرة المدرسة.

دارت الورشة حول مكونات العمل الأدبي والفني بصفة عامة، ومنها المادة والشكل والمضمون، والأسلوب، والخيال، والانفعال، مؤكدا أهمية عنصر اللغة، موضحا أن اللغة تعتمد على الكلمات المُنتقاة، فقد تكون الكلمات فصيحة وبليغة أو عامية ودارجة، وانتقاء الكلمات يعتمد على الأسلوب وعلى الفكرة والموضوع، كما يعتمد على الكاتب نفسه، ويمكن أن يعتمد كذلك على القارئ أو الشريحة المستهدفة، وبغض النظر عن ذلك فاللغة يجب أن تكون سليمة وصحيحة دائماً، ومُوحّدة خلال العمل الأدبي كله.

كما أكد صبحي أهمية عنصر الانفعال كون النص الجامد الذي لا يحرك مشاعر القارئ يبعث في نفسه شيئاً من الملل، ويجعله ينسى ما قرأ بعد وقت قصير لأنه لم يترك أثرا في نفسه ولم يحرك شيئا في داخله، موضحا أن تحريك المشاعر في نفس القارئ سواء كانت مشاعر الحزن أو الفرح أو شيء من الفكاهة أو حتى الخوف أو القلق ستجعل يتذكر ما قرأ لمدة أطول، ويتفاعل مع النص بشكل أفضل.

كما تضمنت فعاليات الورشة الاستماع إلى بعض الأعمال الأدبية في الشعر والقصة القصيرة، لطالبات المدرسة الموهوبات أدبيا، وتقديم عدد من النصائح للكتابة الجيدة.

وفي ختام الورشة الأدبية عرج فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي على مسابقة "مواهب مصرية" التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، أن المسابقة تستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

وأشار إلى أن المسابقة فرعين مسابقة “الخضراء في العلوم والتكنولوجيا” والتي تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته، والثاني (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأضاف، أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

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