«الأهلي المتحد مصر» يحقق 32.3 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المتحد ــ مصر، والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، عن ارتفاع صافي الأرباح المستقلة بمعدل نمو 65%، لتسجل 31,3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 2,01 ملياراً خلال عام 2022، كما ارتفعت صافي أرباح البنك المجمعة بنسبة 62.9% لتسجل 3,32 مليار جنيه مقابل 2,04 مليارًا خلال عام 2022.

أصول البنك ترتفع بمعدل 32.3% لتسجل 113,4 مليار جنيه

وقفزت إجمالي أصول البنك بمعدل 32.3% خلال عام 2023، لتسجل 113,4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 85,7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 27,7 مليار جنيه.

كما ارتفعت إجمالي قروض وتسهيلات عملاء البنك بمعدل 25.2% خلال عام 2023، بزيادة قدرها 13,6 مليار جنيه، لتصل إلى 67,5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 53,9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع حجم محفظة ودائع عملاء البنك بمعدل 29% خلال عام 2023، بعدما تمكن البنك من زيادة ودائع عملائه بقيمة 20,3 مليار جنيه، لتسجل 90,03 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 69,8 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

و شهدت محفظة ودائع الأفراد تطور ملحوظ بنسبة 31 %خلال عام 2023 بعدما تمكن البنك من زيادة حجم المحفظة بقيمة 4.4 مليار جنيه لتصل الي 18.4مليار جنية بنهاية ديسمبر 2023.

كما ارتفعت حقوق الملكية والعائد عليها إلى 13,38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 10,66 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك معدل نمو قدره 25.5%.

هالة صادق: النتائج الاستثنائية تعكس نجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك في السوق المصرية

وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد - مصر، إن تحقيق البنك لهذه النتائج الاستثنائية يعكس نجاح استراتيجيته التوسعية في السوق المصرية، ويمثل نتاجًا لتضافر جهود فريق عمل متكامل، ورؤية تتوافق مع تطورات الصناعة المصرفية العالمية وتدعم جهود الدولة التنموية.

وأضافت أن البنك يضع الاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية و البشرية على رأس قائمة أولوياته، وهو ما يضمن استمرار البنك الأهلي المتحد – مصر في مصاف البنوك التي تقدم خدمات إلكترونية و منتجات متميزة، تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.

وأوضحت أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات البنك الأهلي المتحد - مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرةً إلى دخول البنك في شراكات استراتيجية والعمل على تطوير الفروع وتقديم حلول غير تقليدية خلال الفترة الماضية؛ حيث ارتفعت شبكة فروع البنك إلى نحو 42 فرعًا مع نمو ملحوظ في قاعدة العملاء من الشركات و الافراد