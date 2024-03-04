أبرزها بيت الرفاعي والكبير أوي.. مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت القنوات التلفزيونية عن الأعمال الرمضانية المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني 2024، أبرزها قناة ON، تشمل هذه القائمة الأعمال الفنية ذات 30 حلقة والأخرى ذات 15 حلقة والأخرى حصريًا.

تعرض قناة ON في الموسم الرمضاني 2024 الآتي:-

مسلسل "بيت الرفاعي" ينتمي إلى نوعية 30 حلقة

يشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" كل من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصري، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، إبراهيم السمان، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "الكبير أوي 8" ينتمي إلى نوعية 30 حلقة

يخوض الفنان أحمد مكي الموسم الرمضاني بمسلسل "الكبير أوي 8" حيث يتم عرضه حصريًا على قنوات ON، يشارك في بطولته كل من محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل "حق عرب" ينتمي إلى نوعية 30 حلقة

يعرض مسلسل "حق عرب" حصريًا على قنوات ON، حيث يشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "كامل العدد +1" ينتمي إلى نوعية 15 حلقة

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني بمسلسل "كامل العدد +1" ويعرض حصريًا على قنوات ON، مع شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "مليحة" ينتمي إلى نوعية 15 حلقة

يخوض الفنان دياب السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة" الذي يعد تجربة فريدة من نوعها لأنه يناقش جزء من مأساة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، يشارك في بطولة العمل كل من، ميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

يُعرض العمل على عدد من القنوات الفضائية أبرزها؛ ON، الحياة وقناة CBC ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

مسلسل "جودر" ينتمي إلى نوعية 15 حلقة

تعرض قناة ON حصريًا مسلسل "جودر" الذي يشارك في بطولته كل من؛ ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "مسار إجباري" ينتمي إلى نوعية 15 حلقة

يُعرض مسلسل "مسار إجباري" على كل من قنوات ON، cbc وقناة الحياة، يخوض بطولته كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.