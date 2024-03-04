إزالة 9 حالات تعد بمساحة 28 ألف متر بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ22 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 7 حالات تعد منهم 3 حالات صادر لها قرارات سابقة، و 4 حالات إزالة فورية فى المهد وذلك بمساحة 27 ألف و 900 م2 بنطاق قرية أبو الريش بحرى .

وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية، ونائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالقرية والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لدور مخالف وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخامات المستخدمة فى المخالفة، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى بمساحة 256 م2 إحداهما بمنطقة أبو وير التابعة لقروى إقليت ، والأخرى عبارة عن تعدى على أرض زراعية بمنطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

IMG-20240304-WA0024

IMG-20240304-WA0027

IMG-20240304-WA0025

IMG-20240304-WA0026

IMG-20240304-WA0023

IMG-20240304-WA0022