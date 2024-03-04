واعظات وزارة الأوقاف في زيارة لمركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، التابع لقطاع التواصل الثقافي، مجموعة من الواعظات التابعات لوزارة الأوقاف المصرية، وكان في استقبالهن الدكتورة الشيماء الدمرداش منسق العلاقات بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الأوقاف، والدكتور أيمن سليمان مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي واللذان قاما بالترحيب بالمجموعة داخل المركز.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الأوقاف، وقد قام فريق عمل الزيارات بالمركز بعمل جولة استرشادية داخل أروقة المركز وقاعاته المتنوعة حيث استُهلت الجولة بعروض بانوراما التراث: العرض الرئيسي، وعرض بلاد بونت، وتلا ذلك عرض لــ"حائط المعرفة" باستخدام تقنية الواقع المعزز، والذي يعرض عدة موضوعات من التراث المصري منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، جدارية مقبرة رخمي رع.

وفي نهاية الجولة زرن الواعظات ‎معرض "فرسان السماء"، والذي يعرض جزءًا من إسهامات علماء الفلك العرب في القرون الوسطى، كما شاهدن عرضاً لفيلم مكتبة الإسكندرية القديمة في قاعة: "سينماتيكا"؛ وقد أعربت الواعظات عن مدى سعادتهن بما شاهدنه من عروض تفاعلية تخدم التراث والثقافة المصرية، واختتمت الزيارة بالمرور على منفذ بيع الإصدارات الخاصة بمكتبة الإسكندرية والاطلاع على ما صدر حديثاً.