افتتاح مسجد المحلي برشيد بالتعاون بين الأوقاف والآثار

افتتحت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الآثار، اليوم الاثنين، مسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بتكلفة 105ملايين جنيه، منها 64,8 مليون جنيه من وزارة الأوقاف في إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل)، وباقي المبلغ ويقدر بنحو 40 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار.

وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى وبخاصة المساجد الأثرية.

