المستشار عادل عزب: المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات

اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى أن نشأة الاتحاد جاءت بسواعد قانونية عربية تهدف الى توطيد روابط الاخوة الصداقة بين الجميع المحاكم الادارية العليا ومجلس الدولة فى الدول العربية واثراء .

وأشار المستشار عادل فهيم عزب الى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد فى مايو الماضى وما انتهت اليه لضرورة الارتقاء بنشاط الاتحاد وتطويره، فى تلك المرحلة لتبدا الأمانة العامة الدؤوب لتنفيذ ذلك.

وقال: ان الامانه العامة للاتحاد حققت انجاز كبير اهمها تدشين الموقع الالكترونى للاتحاد وتطويره واطلاق المنصه الالكترونية المتكامله التى تتيح للقضاه فى جميع الدول العربية والمهتمين بالقانون على اهم الاحكام الصادرة فى الدول الاعضاء من خلال المكتبه الالكترونية.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.

‎وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

‎ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.

‎الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري .

