نائبة بايدن: على إسرائيل إدخال المساعدات لغزة.. ولا أعذار

الإثنين 04/مارس/2024 - 12:12 م

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، وأكدت أنه نظرا لحجم المعاناة الإنسانية بات من الضروري وقف إطلاق النار فورا.

وأضافت هاريس في تصريحات صحفية أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة، ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات، مؤكدة أنه "لا توجد أعذار" وأن "ما نراه في غزة اليوم مدمر".

وأشارت إلى أن الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا على الطاولة وحركة "حماس" بحاجة للموافقة عليه.