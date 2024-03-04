وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة كفر سعد الثانوية الصناعية العسكرية

تفقد مدير تعليم دمياط وقائد قطاع دمياط وبورسعيد للمدارس العسكرية بجولة ميدانية يتفقدان فيها مدرسة كفر سعد الثانوية الصناعية العسكرية .

تفقد صباح اليوم الاثنين "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط و اللواء احمد توفيق، قائد قطاع دمياط وبورسعيد للمدارس العسكرية وعميد محمد مصطفي خليفة المستشار العسكري بدمياط ومقدم محمد عبد الواحد مساعد المستشار للمدارس العسكرية بحضور عادل المغربي مدير عام التعليم الفني بدمياط وعصام البرقي مدير إدارة كفر سعد التعليمية وأحمد عبدالله مدير التعليم الصناعي.

وحضرا طابور الصباح للمدرسة بقيادة عميد علي محمود قائد المدرسة وشاهدا المكاتب الإدارية للتربية العسكرية والفصول التعليمية للتربية العسكرية ومكاتب القادة والضباط المعلمين وميادين الرماية ومشاهدة عروض للسلاح الصامت وعروض رياضية عسكرية بأرض الطابور.

ومن جانبه أكد اللواء احمد توفيق قائد القطاع للمدارس العسكرية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية العسكرية بدمياط في الانضباط المدرسي وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات التي تواجهه.

واكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القوات المسلحة المصرية العظيمة كانت وستظل هي الأمين على سيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية، مشيدا بتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وقوات الدفاع الشعبي في التوسع في إنشاء المدارس العسكرية وما حققته من نظام والتزام وانضباط حيث اهتمت بغرس قيم الانضباط والشجاعة والمثابرة لدى الطلاب إلى جانب الهدف التعليمي وتحقيق هدف القيادة السياسية في رفع مستوى التعليم الفنى، مضيفا أن المؤسسة العسكرية المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل حصنًا للوطن ورمزاً لرفعته.