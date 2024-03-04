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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا بسنتي

الأنبا بستنى
الأنبا بستنى
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تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة المسيحيين لوفاة نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة عن عمر ناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور قنديل عن حزنه العميق لرحيل هذه الشخصية الدينية البارزة، مؤكدًا أن الأنبا بسنتي كان رمزًا للتسامح ونبراسًا للمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

كما تقدم بالتعازي لأسرة الفقيد ولشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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