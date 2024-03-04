إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تصنيع المخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطلين للجنايات لاتهامهم بتصنيع العقاقير المخدرة والتربح من خلالها.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المخدرات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وتبين أنهم العناصر الإجرامية وقاما باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما من شقة مسرحا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها،وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.