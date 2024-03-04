تفاصيل دراسة تكشف فعالية الموز في خفض ضغط الدم.. فيديو

كشفت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، تفاصيل الدراسة التي توضح أن تناول الموز أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم من تقليل الملح، قائلة: "دراسة لطيفة جدًا، نظرًا لأن الموز به كمية من البوتاسيوم وكمية كبيرة من المغنسيوم ومن المعروف أن البوتاسيوم يقلل من ضغط الدم وهو وارد علميًا ولابد من الحذر للأشخاص الذين يعانوا من مشكلات حادة في الكلى من تناول البوتاسيوم بكثرة، قائلة: "ثمرتين موز في اليوم مقبولة جدًا".

وقالت "جميلة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب كانت وضعت مواصفات للشخص السليم وكان من ضمنها تناول عدم التدخين أو مشي 3 كيلو يوميًا أو 30 دقيقة لمدة 4 أيام في الأسبوع وتناول 5 قطع فاكهة أو سلطة يوميًا ومن المهم أن تكون من أنواع مختلفة، وأن يكون ضغط الدم والدهون منضبطين 140 يوميًا.

وأضافت، أن الجمعية الأوروبية كانت وضعت هذه المعادلة للوقاية من أمراض القلب، موضحة أن الفاكهة والسلطة هم مضادات للأكسدة ويساعدوا على تكوين نمط حياة صحي، حيث يشمل هذا النمط على عدم استخدام واستعمال الملح في الطعام.

وأوضحت، أن استخدام المصريين للملح في الطعام هو ضعف الاستخدام العالمي، موضحة أن الإحساس بالملح الموضوع في الطعام لا يتخطى 10 % ولكن الأخطر من ذلك الأملاح الموجودة في الوجبات الجاهزة والمطاعم، ولذلك هناك تحذيرات من استخدام الأملاح في الطعام.

وأردفت أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، أنه يمكن استخدام بدائل للملح بقدر المستطاع، مع شرب المياه بشكل كبير.