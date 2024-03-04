ads
الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالتعدي جنسيا على ربة منزل تحت تهديد السلاح بالواحات البحرية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بالاعتداء جنسياً على سيدة وسرقتها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغاً من ربة منزل مفاداه تعرضها للإعتداء الجنسي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنية من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح، وبالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف تصيليا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إدارة البحث الجنائي بالاعتداء جنسيا بالاعتداء جنسيا على سيدة قسم شرطة الواحات البحرية الواحات البحرية تهديد السلاح تحت تهديد السلاح تعدى جنسي