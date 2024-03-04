قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل وتعتقل عددًا من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين داخل المدينة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في بلدة سالم شرقي نابلس بالضفة الغربية.

كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، ونشر قناصته فوق أسطح المباني العالية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الإصابات الخطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.