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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل وتعتقل عددًا من المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين داخل المدينة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في بلدة سالم شرقي نابلس بالضفة الغربية.

كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، ونشر قناصته فوق أسطح المباني العالية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الإصابات الخطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

قوات الاحتلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل إعتقال مواطنين فلسطينيين