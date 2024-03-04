«هبة أبو جامع» أول سيدة تعمل محللة أداء لفريق كرة قدم رجالي في مصر

يشهد مجال كرة القدم في مصر تطور كبير منذ عدة سنوات، حيث أصبحت المنظومة الرياضية تعمل بشكل احترافي أكبر حيث تطبق التجارب التي قامت بها التجارب الاوروبية من قبل فأصبح للنساء دور بارز في المنظومة الرياضية على عكس من وقت طويل كانت اللعبة تقتصر على الرجال، فالنساء في مصر اثبتن تفوقهم في كل المجالات بالدراسة والعمل لتصبح جديرة في دخول مجال كان لأجيال مقتصر على الرجال.

ومن ضمن الأمثلة التي سعت لدخول مجال كرة القدم الشابة "هبة أبو جامع" حيث أصبحت أول محللة أداء في فريق كرة قدم رجال بمصرفي نادي وادي دجلة، ولم تتولى المنصب لحبها في الرياضة او كهواية بل اتجهت للحصول على دورات تدريبية حتى تصبح جديرة بالعمل.

بدأت "هبة" كصحفية ومراسلة في عدد من الصحف والقنوات في مجال الرياضة، ثم العمل بالمركز الإعلامي في وادي دجلة، ثم طمحت بالجهاز الفني للفريق الأول "رجال" وأصبحت ضمن الفريق كمحلل الاداء.

لتصبح جاهزة للمنصب حصلت على عدد من الدورات التدريبية وتم تسجيلها في الاتحاد المصري لكرة القدم كأول فتاة محلل أداء في فريق كرة قدم "رجال" وحصلت على الدورة الأساسية للمدربين من اللجنة الأوليمبية وشهادة معتمدة من مؤسسة fce العالمية التي يملكها"رايموند فيرهيجين" وحصلت على دبلومة تدريب من المعهد الأوليمبي ثم دورة تحليل تكتيكي من مركز تشامبيونز جلوبال ومركز برشلونة الأسباني، ثم حصلت على شهادة معتمدة دوليا من الأكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة وشهادة معتمدة من نقابة المهن الرياضية.

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